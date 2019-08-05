Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na 6 gün kaldı. SGK SSK Bağkur ve memur maaşlarının bayramdan önce verilip verilmeyeceği oldukça merak ediliyor. Milyonlarca memurun ve emeklinin merakla beklediği izahat yapıldı mı?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Sadece Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında kutlanacak Bu yüzden memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşları oldukça çok sorgulanıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması planlanıyor. Sadece konuyla ilgili resmi bir izahat yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içinde yer alacak. Peki memur maaşları son dakika bayram öncesi ödenecek mi? Ağustos 2019 emekli ve memur maaşları erken yatar mı?