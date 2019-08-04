Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 04.08.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 18:38

açıklandı mı? ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından (YKS) Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den yapılacak olan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci bu soruyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken gözler şimdi ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri