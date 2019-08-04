Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci bu soruyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken gözler şimdi ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilenler...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.