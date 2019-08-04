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  • 04.08.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 22:35

Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Aynı zamanda ek tercihleri bekleyen binlerce öğrenci üniversite ek tercihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Arama motorlarında "Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte YKS tercihlerine dair merak edilenler...

Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler ise YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte tercih dönemine dair bilinmesi gerekenler...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

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