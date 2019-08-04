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  • 04.08.2019 23:38
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 23:52

Son dakika: 'den flaş tercihleri açıklaması

Son dakika haberine göre Başkanı Halis Aygün, tercih sonuçlarının bayramdan önce açıklanacağını duyurdu. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

ÖSYM'den flaş YKS tercihleri açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

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