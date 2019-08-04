YKS tercihleri tamamlandı. Şimdi sıra sonuçlarda. Üniversite yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haber ÖSYM'den gelmişti. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. Bu arada ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak.