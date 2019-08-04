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  • 04.08.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 13:40

müjdeyi verdi! 2019 üniversite ? 2019

osym.gov.tr: Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından araştırılıyor. Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS tercihleri sonuçlar açıklandıktan sonra yayınlanacak kılavuzda yer alan tarihler aralığında yapılacak.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri tamamlandı. Şimdi sıra sonuçlarda. Üniversite yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haber ÖSYM'den gelmişti. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. Bu arada ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak.

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