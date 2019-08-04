YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarını bekliyor. Gözler şimdi ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrilmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.