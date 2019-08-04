LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanır veli ve öğrencilerin gündeminde. LGS sonuçlarının ardından liselerin boş kontenjanlarına göre öğrenciler tercihlerini yaptı. Pekİ 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlara nereden bakılacak? 1. nakil sonuçları MEB tarafından 05 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.