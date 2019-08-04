LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanır veli ve öğrencilerin gündeminde. LGS sonuçlarının ardından liselerin boş kontenjanlarına göre öğrenciler tercihlerini yaptı. Pekİ 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlara nereden bakılacak? 1. nakil sonuçları MEB tarafından 05 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
meb.gov.tr: 5 Ağustos LGS sonuçları TC ile 1. nakil sonucu sorgulama ekranı! Lise boş kontenjanlar taban tavan puanlar
1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler liselerin boş kontenjan bilgilerine göre nakil tercih işlemlerini yaptı. Şimdi gözler LGS 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasında. LGS 1. tercih sonuçlarının 5 Ağustos pazartesi günü saat 10.00-16.00 arasında açıklanması bekleniyor. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. Peki 1. nakil sonuçlarına nereden bakılacak? Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
- Hangi bankalarda konut kredisi faiz oranları düştü?
- Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?
- AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.