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  • 05.08.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 02:21

saat kaçta ve nereden açıklanacak? LGS 2. nakiller ne zaman başlayacak?

29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen nakil işlemleri sonuçları büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler saat kaçta ve nereden açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman başlayacak? İşte nakil takvimi...

LGS nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Lise 1. nakil işlemlerinin başvuruları geçen hafta cuma günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. nakil işlemlerine dair başvurular 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğrenciler şimdi büyük bir heyecanla LGS nakil sonuçları saat kaçta ve nereden açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

LGS NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. MEB tarafından nakil sonuçlarının açıklanacağı saat duyurulmadı.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

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