Lise 1. nakil işlemlerinin başvuruları geçen hafta cuma günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. nakil işlemlerine dair başvurular 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğrenciler şimdi büyük bir heyecanla LGS nakil sonuçları saat kaçta ve nereden açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS 2. nakiller ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

LGS NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. MEB tarafından nakil sonuçlarının açıklanacağı saat duyurulmadı.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.