AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 3 ders sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklama merakla takip ediliyor. AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Açıklanma tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildiğinde haberimizin içinde yer alacak.