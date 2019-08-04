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  • 04.08.2019 23:28
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 23:28

açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç sınavları binlerce öğrencinin katılımıyla 27 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınavların gerçekleştirilmesinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında yer alıyor.

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 3 ders sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklama merakla takip ediliyor. AÖF 3 ders sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Açıklanma tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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