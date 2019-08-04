osym.gov.tr: Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
2019 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?
YKS tercihleri tamamlandı. Şimdi sıra sonuçlarda. Üniversite yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haber ÖSYM'den gelmişti. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
- ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçları açıklaması
- ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı!
- Eş durumu tayinleri ne zaman yapılacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.