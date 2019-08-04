osym.gov.tr: Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor.