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  • 04.08.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 09:28

2019 üniversite ?

tercihleri tamamlandı. Şimdi sıra sonuçlarda. Üniversite yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haber 'den gelmişti. Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

osym.gov.tr: Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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