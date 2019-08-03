YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih işlemleri gerçekleştirildi. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçlarını heyecanla beklemeye başladılar. Peki, 2019 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirmeleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.