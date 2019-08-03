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  • 03.08.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 17:07

ÖSYM müjdeyi vermişti! 2019 YKS ? Yerleştirmeler ne zaman?

YKS tercihleri tamamlandı. Şimdi sıra sonuçlarda. Üniversite yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrencilere müjdeli haber ÖSYM'den gelmişti. ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2019 YKS ? ?

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından tercih işlemleri gerçekleştirildi. İstedikleri üniversiteye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler sonuçlarını heyecanla beklemeye başladılar. Peki, 2019 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirmeleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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