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  • 03.08.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 14:50

meb.gov.tr: ne zaman açıklanacak? 2019 Lise 2. yerleştirmeler ne zaman?

heyecanla bekleniyor. Lise yerleştirmeleri devam ediyor. MEB tarafından 29 Temmuz'da başlayan LGS 1. nakil tercihleri geçtiğimiz gün tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Lise 2. yerleştirmeler ne zaman? LGS sonuçları meb.gov.tr üzerinden nasıl görüntülenir?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınan 1. nakil tercih başvurularının sonuçları için geri sayım başladı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen ve yerleştikleri liseyi değiştirmek isteyen öğrencilerin başvurduğu 1. nakil sonuçları tarihi belli oldu. Peki, 2019 Lise 2. yerleştirmeler ne zaman? LGS sonuçları meb.gov.tr üzerinden nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

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