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  • 03.08.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 15:18

ne zaman yapılacak? 2019 MEB

ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, yayınlandı. Merakla beklenen başvurular için geri sayım başladı. Peki, ? 2019 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi...

Eş durumu tayinleri ne zaman yapılacak?

Öğretmenlerin eş durumu tayinleri ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz günlerde il içi ve il dışı atamaları tamamlanmıştı. Mazerete bağlı yer değiştirme yapmak isteyen öğretmenler, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özür grubu atamaları için bakanlık tarafından takvim yayınlandı. Peki, eş durumu tayinleri ne zaman yapılacak? 2019 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi...

EŞ DURUMU TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

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