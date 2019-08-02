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  • 02.08.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:06

osym.gov.tr: Üniversite leri ne zaman yapılacak? 2019 ek

osym.gov.tr adresinden adaylar üniversite lerinin ve kontenjanlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu bağlamda 2. tercihleri bekleyen öğrenciler ise ve ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. yi bekleyen öğrenciler bu nedenle sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS ek tercih tarihleri henüz tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Peki üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek boş kontenjanlar ı açıklandı mı?

2019 YKS ek boş kontenjanlar üniversite taban tavan puanlar!

osym.gov.tr: Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? Milyonlarca öğrenci tarafından YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar... Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Ek kontenjanların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih kontenjanlarının yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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HaberlerEğitim Haberleriosym.gov.tr: Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek boş kontenjanlar üniversite taban tavan puanlar
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