Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? Herhangi bir nedenden dolayı eğitiminin açık liseden sürdürecek öğrenciler kayıt takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt tarihi belli oldu. Peki, açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2019-2020 MEB AÖL iş takvimi yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017-2018 iş takviminde 2019-2020 1. dönem kayıt takvimi duyurulmuştu. Buna göre, 2019-2020 1. döenm yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2019-2020 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos - 18 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. 1. dönem sonu sınavları ise 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.