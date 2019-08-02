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  • 02.08.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 17:54

MEB duyurdu: ? 2019-2020 MEB AÖL iş takvimi yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi kayıtları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi belli oldu. AÖL iş takvimi öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, ? 2019-2020 MEB AÖL iş takvimi yayınlandı mı?

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor?

Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? Herhangi bir nedenden dolayı eğitiminin açık liseden sürdürecek öğrenciler kayıt takvimini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıt tarihi belli oldu. Peki, açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2019-2020 MEB AÖL iş takvimi yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017-2018 iş takviminde 2019-2020 1. dönem kayıt takvimi duyurulmuştu. Buna göre, 2019-2020 1. döenm yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2019-2020 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos - 18 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

1. dönem sınava giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. 1. dönem sonu sınavları ise 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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