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  • 02.08.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:53

LGS 1. nakil tercihleri bugün son! 2019 lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme takvimi...

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil tercih başvuruları alınmaya başladı. MEB'in takvimine göre 1. nakil başvuruları bugün sona eriyor. Şİmdi ise sıra sonuçlarda. Peki, LGS 1. nakil tercihleri nasıl yapılır? 2019 lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme takvimi nasıl olacak?

LGS adayları dikkat! Bugün son...

LGS 1. nakil tercihleri bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liseye geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyenler ve yerleştirildikleri liseyi değiştirmek isteyenler için 1. nakil tercih başvuruları alınmaya başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2. nakil başvuruları başlayacak. Peki, LGS 1. nakil tercihleri nasıl yapılır? 2019 lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte detaylar..

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

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