LGS 1. nakil tercihleri bugün son! 2019 lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme takvimi...

LGS 1. nakil tercihleri bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liseye geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyenler ve yerleştirildikleri liseyi değiştirmek isteyenler için 1. nakil tercih başvuruları alınmaya başladı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2. nakil başvuruları başlayacak. Peki, LGS 1. nakil tercihleri nasıl yapılır? 2019 lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte detaylar..

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.