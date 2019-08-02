YKS tercih işlemlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Bu nedenle ÖSYM tarafından yapılacak açıklama öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlar bu soruya büyük bir heyecanla yanıt arıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.