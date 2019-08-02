Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç ders sınav sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 27 Temmuz tarihinde yapılan ATA AÖF sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı.
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sınava giren öğrenciler, üç ders sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler, sonuçlarını kullanıcı adı ve şifreleriyle görüntüleyecekler.
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