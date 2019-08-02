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  • 03.08.2019 01:48
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 02:16

açıklandı! Sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

27 Temmuz Cumartesi tarihinde gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üç ders sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Binlerce öğrenci tarafından heyecanla beklenen sonuçları açıklandı. Peki, üç ders sınavı sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...

ATA AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç ders sınav sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. 27 Temmuz tarihinde yapılan ATA AÖF sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sınava giren öğrenciler, üç ders sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler. Öğrenciler, sonuçlarını kullanıcı adı ve şifreleriyle görüntüleyecekler.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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