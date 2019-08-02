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  • 02.08.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 10:01

2019 ek açıklandı mı?

osym.gov.tr adresinden adaylar üniversite lerinin ve kontenjanlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu bağlamda 2. tercihleri bekleyen öğrenciler ise ve ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. yi bekleyen öğrenciler bu nedenle sorusuna yanıt arıyor.

2019 YKS ek boş kontenjanlar üniversite taban tavan puanlar!

Milyonlarca öğrenci tarafından YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar... Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir.

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