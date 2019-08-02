2 Ağustos konut taşıt bireysel kredi faizleri son dakika düştü mü? Hangi bankalarda konut kredisi faiz oranları düştü? Yüz binlerce vatandaş merakla konut kredisi faizleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği merak konusu. Peki, Konut kredisi faizleri düştü mü? Konut kredisi faiz oranları hangi bankalarda düştü? İşte bankalardaki güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.