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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 13:31

hangi tarihte açıklanır?

23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına dair son detaylar...

2019 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

osym.gov.tr: Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2019 YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son durum nedir? İşte merak edilen detaylar...

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