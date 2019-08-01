osym.gov.tr: YKS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. 2. tercihleri bekleyen öğrenciler ise boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler bu nedenle YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Peki üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu?
Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? osym.gov.tr'de 2019 YKS ek tercih yerleştirme tarihleri ÖSYM açıklaması var mı?
osym.gov.tr: Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? Milyonlarca öğrenci tarafından YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar... Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir.
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