osym.gov.tr: YKS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. 2. tercihleri bekleyen öğrenciler ise boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler bu nedenle YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?