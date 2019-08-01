osym.gov.tr: YKS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. 2. tercihleri bekleyen öğrenciler ise boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler bu nedenle YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?
Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?
Milyonlarca öğrenci tarafından YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.
- DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
- 1. sınıfa kaç yaşındakiler başlayacak? MEB son dakika okula başlama yaşı kaç? 2019-220 eğitim yılı sınıf yaş tablosu
- YKS yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?
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