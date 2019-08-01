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  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:01

ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci tarafından tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. yi bekleyen öğrenciler YKS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?

osym.gov.tr: YKS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. 2. tercihleri bekleyen öğrenciler ise boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler bu nedenle YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?

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