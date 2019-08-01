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  • 01.08.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:10

: 2019 tercih sonuçları açıklandı mı? hangi tarihte açıklanır? İşte ...

: 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına dair son detaylar... Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. Bu arada ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak.

2019 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

osym.gov.tr: Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2019 YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son durum nedir? İşte merak edilen detaylar... Sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılır. Peki üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır?

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HaberlerEğitim Haberleriosym.gov.tr: 2019 YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte yerleştirme takvimi...
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