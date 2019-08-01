YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercihlerinini sonuçları heyecanla bekleniyor. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih yapan öğrenciler gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, YKS yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu? 2019 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

YKS sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı belli olmasa da tercih sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene 7-14 Ağustos'ta tercihler alınmış sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2019 yılında ise tercihler 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Buna göre hesap yapacak olursak, tercih sonuçları için 5-9 Ağustos tarihleri işaret ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.