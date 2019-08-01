Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 01.08.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 11:49

? 2019 MEB ? ?

? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan iş takvimi ile birlikte okulların hangi tarihte açılacağı belli oldu. Lise yerleştirme işlemlerinin ardından öğrenciler yeni döneme hazırlanmaya başladılar. Peki, ? 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? ?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulların hangi tarihte açılacağı belli oldu. Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okul bilgilerinin belli olması ve lise yerleştirme sürecinin devam etmesi ile birlikte okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriOkulların açılmasına kaç gün kaldı? 2019 MEB yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri