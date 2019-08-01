Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulların hangi tarihte açılacağı belli oldu. Anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okul bilgilerinin belli olması ve lise yerleştirme sürecinin devam etmesi ile birlikte okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2019-2020 okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...