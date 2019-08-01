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  • 01.08.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 10:59

MEB müjdeyi verdi! ? 2019 nasıl olacak?

LGS 1. nakil tercihleri 29 Temmuz'da başladı. MEB tarafından gerçekleştirilen nakil işlemlerinde 1. nakil başvuruları 2 Ağustos'a kadar alınacak. İstediği liseye yerleşebilmek için tercih yapan öğrenciler sonuçları beklemeye başladılar. Peki, ? 2019 nasıl olacak?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. 29 Temmuz itibarıyla 1. nakil tercih bildiriminde bulunan öğrenciler bakanlıktan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Şimdi gözler tercih sonuçlarında. Peki, LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 lise yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

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