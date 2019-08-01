LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil işlemlerini yapmaya başladı. Nakil işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise merakla LGS lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, lise 2. nakilleri ne zaman yapılacak? İşte o sorunun yanıtı...

LİSE NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.