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  • 01.08.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 21:33

Geri sayım başladı! ne zaman açıklanır? 2019 ...

Milyonlarca öğrenci YKS tercih işlemlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdi. YKS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar şimdi gözlerini nın açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM'den yapılacak açıklama bu nedenle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ? 2019 belli oldu mu? İşte 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına dair son detaylar...

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci heyecanla tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler üniversite yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Bu nedenle "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu şu sıralar merakla araştırılıyor. Peki, milyonların beklediği YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son durum nedir? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

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