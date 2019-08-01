Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci heyecanla tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler üniversite yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Bu nedenle "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu şu sıralar merakla araştırılıyor. Peki, milyonların beklediği YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son durum nedir? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.