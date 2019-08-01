DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 üniversite 4 yıllık lisans boş kontenjan DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.Geçen yıllara bakıldığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Açıklanınca haberimizde yer alacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.