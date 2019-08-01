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  • 01.08.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:17

tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 üniversite yayınlandı mı?

tercihleri ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Sonuçlar ile birlikte binlerce öğrenci tercih için araştırmalara geçti. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 üniversite yayınlandı mı? İşte 2019 DGS tercihleri ile ilgili merak edilenler... 2019 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için tercihlerin ne zaman alınacağı da henüz belli olmadı. 2018 yılında DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış, tercihlerde 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında alınmıştı.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 üniversite 4 yıllık lisans boş kontenjan DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.Geçen yıllara bakıldığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Açıklanınca haberimizde yer alacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

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