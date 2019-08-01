BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Mayıs'ta başlayan 2. aşama bireysel değerlendirme işlemleri 2 Ağustos'ta sona erecek. BİLSEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Peki, MEB 2019 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erecek.

2. aşama olan bireysel değerlendirmelerin sonuçları ise 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

İşte 2019 BİLSEM takvimi: