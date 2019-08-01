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  • 01.08.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 15:29

AÖL'den mezun olamayanlar dikkat! ? 2019 Açık lise ek sınav ne zaman?

AÖL ek sınav için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 29 Temmuz'da başlayan başvurular bugün sona eriyor. Mezun olabilmek için sınava hazırlanan öğrenciler sınav takvimini araştırıyorlar. Peki, 2019 ? ?

AÖL ek sınav ne zaman?

AÖL ek sınav ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL ek sınav için başvurular 29 Temmuz'da alınmaya başlandı. Son sınavların sonuçlarının açıklanmasının ardından mezun olamamış ancak üniversiteye kayıt hakkı kazanmış öğrenciler için gerçekleştirilecek AÖL ek sınav başvuruları bugün sona eriyor. Peki, 2019 AÖL ek sınav ne zaman? Açık lise ek sınav başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL EK SINAV BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, 2019 AÖL ek sınav için başvurular 29 Temmuz - 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

Ek sınav için ders seçimi 29 Temmuz - 1 Ağustos'ta yapılacak.

Başvuru ve sınav detayları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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