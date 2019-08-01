AÖL ek sınav ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL ek sınav için başvurular 29 Temmuz'da alınmaya başlandı. Son sınavların sonuçlarının açıklanmasının ardından mezun olamamış ancak üniversiteye kayıt hakkı kazanmış öğrenciler için gerçekleştirilecek AÖL ek sınav başvuruları bugün sona eriyor. Peki, 2019 AÖL ek sınav ne zaman? Açık lise ek sınav başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL EK SINAV BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, 2019 AÖL ek sınav için başvurular 29 Temmuz - 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

Ek sınav için ders seçimi 29 Temmuz - 1 Ağustos'ta yapılacak.