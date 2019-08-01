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  • 01.08.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 20:16

açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrenci büyük heyecanla bu soruya yanıt arıyor. AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Öğrenciler sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, ? İşte detaylar...

AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üç ders sınavlarının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, AÖF üç ders soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte cevabı...

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Açıklanma tarihi Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edildiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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