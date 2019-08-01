osym.gov.tr: 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına dair son detaylar... Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. Bu arada ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak.