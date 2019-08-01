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  • 01.08.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 16:38

2019 tercih sonuçları açıklandı mı? 'de hangi tarihte açıklanır?

: Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini na çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2019 tercih sonuçlarıyla ilgili son durum nedir? İşte merak edilen detaylar... Sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılır.

2019 YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

osym.gov.tr: 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına dair son detaylar... Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. Bu arada ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak.

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