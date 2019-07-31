YÖKDİL sınavı ne zaman? YÖKDİL sınavı artık Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katılım sağladığı YÖKDİL'in 7'incisi için başvuru tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 7. YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru: 13 - 23 Eylül 2019

Geç Başvuru: 2 Ekim 2019

Sınav: 3 Kasım 2019

Sonuç: 28 Kasım 2019