YKS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler üniversite tercih sonuçlarına çevrildi. 2. tercihleri bekleyen öğrenciler ise boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler bu nedenle YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.