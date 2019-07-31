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  • 31.07.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:10

osym.gov.tr: Üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? hangi tarihte açıklanır?

tercih işlemleri tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğrencilerin merakla beklediği https://sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla açıklanacak. Peki, sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte YKS tercihlerine dair detaylar... YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak. Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılır. Peki üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır?

YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır?

osym.gov.tr: Üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır? Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci şimdi üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Öğrenciler büyük bir merakla "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır? Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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