osym.gov.tr: Üniversite yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır? Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci şimdi üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Öğrenciler büyük bir merakla "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır? Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.