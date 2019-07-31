ÖSYM Başkanı müjdeyi verdi! 2019 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklancak? Yerleştirme takvimi...

Üniversite yerleştirme sonuçları için bekleyiş sürüyor. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler yerleştirme takvimini araştırmaya başladı. ÖSYM Başkanı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte üniversite yerleştirmelerinin ne zaman açıklanacağı sorularına yanıt verdi. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sınavının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

YKS sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı belli olmasa da tercih sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene 7-14 Ağustos'ta tercihler alınmış sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2019 yılında ise tercihler 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Buna göre hesap yapacak olursak, tercih sonuçları için 5-9 Ağustos tarihleri işaret ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.