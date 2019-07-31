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  • 31.07.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 12:16

LGS adayları dikkat! LGS 2. tercihler nasıl yapılır? MEB ?

LGS 2. tercih işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Temmuz'da başlayan LGS 1. nakil tercihleri için son günlere girildi. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, LGS 2. tercihler nasıl yapılır? MEB ? İşte detaylar...

LGS 2. tercihler nasıl yapılır?

LGS 2. tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 29 Temmuz'da başlayan LGS 2. tercihlerde son viraja girildi. Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildikleri liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler 2. tercih bildirimine bulunuyorlar. LGS 1. nakil tercih başvurularının ardından 2. nakil tercih başvuruları alınacak. Peki, lise yerleştirmeye esas nakil takvimi nasıl olacak? LGS 2. tercihler nasıl yapılır? Lise 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

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