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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 11:00

E okul girişi ile şifre değiştirme nasıl yapılır?

.meb.gov.tr: e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir.

E-okul veli bilgilendirme sistemi nasıl açılır?

E-Okul VBS sistemi çok yoğun günler yaşıyor. Öğrenciler ve veliler e-okul sisteminde büyük bir yoğunluk oluşturdu. E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için İlk olarak milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "https://eokul.Meb.Gov.Tr/" adresine giriş sağlamış olduktan sonra ise sağ tarafta yer edinen "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen detayları doldurmak gerekmektedir.

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