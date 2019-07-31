E okul girişi ile şifre değiştirme nasıl yapılır?

E-Okul VBS sistemi çok yoğun günler yaşıyor. Öğrenciler ve veliler e-okul sisteminde büyük bir yoğunluk oluşturdu. E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için İlk olarak milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "https://eokul.Meb.Gov.Tr/" adresine giriş sağlamış olduktan sonra ise sağ tarafta yer edinen "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen detayları doldurmak gerekmektedir.