E-Okul VBS sistemi çok yoğun günler yaşıyor. Öğrenciler ve veliler e-okul sisteminde büyük bir yoğunluk oluşturdu. E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için İlk olarak milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "https://eokul.Meb.Gov.Tr/" adresine giriş sağlamış olduktan sonra ise sağ tarafta yer edinen "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen detayları doldurmak gerekmektedir. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin imtihan neticeları, imtihan günleri, devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu benzer biçimde bir çok önemli bilgiler de sorgulanabilir. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.