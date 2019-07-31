DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Sonuçlar ile birlikte binlerce öğrenci tercih için araştırmalara geçti. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 üniversite 4 yıllık lisans DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2019 DGS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunu bekliyorlar. Ancak, DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.