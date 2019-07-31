Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 31.07.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 13:12

? 2019 üniversite 4 yıllık lisans ?

DGS tercihleri merakla bekleniyor. 2019 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 yıllık lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, ? 2019 üniversite 4 yıllık lisans ? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Sonuçlar ile birlikte binlerce öğrenci tercih için araştırmalara geçti. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 üniversite 4 yıllık lisans DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2019 DGS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunu bekliyorlar. Ancak, DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından 2019 DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriDGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 üniversite 4 yıllık lisans DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri