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  • 31.07.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 11:43

? 2019 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖF 3 ders sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27 Temmuz'da son kez gerçekleştirilen na katılan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? 2019 AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 3 ders sınavı 27 Temmuz'da gerçekleştirildi. Mezun olabilmek için sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Konu ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ile ilgili henüz tarih verilmedi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sınavların sonuçları, sınav tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 2019 AÖF 3 ders sınavı sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması tahmin ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖF 3 DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

27 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖF 3 ders sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak, diğer sınavlara bakacak olursak soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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