ALES için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 9-17 Temmuz tarihleri arasında başvurusu alınan ALES'e başvuru yapamayanlar için bugün geç başvuru işlemleri alınıyor. Yayınlanan kılavuza göre, başvuru ücreti ve başvuruya dair tüm detaylar belli oldu. Peki, ÖSYM 2019 ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, ALES geç başvuru 31 Temmuz'da alınıyor. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvurularını yapacaklar. Başvuru ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 180,00 TL olarak belirlendi. Sınav ücretinin bugün içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti,başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.