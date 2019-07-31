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  • 31.07.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 21:22

2019 açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır?

Milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin ardından gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar üniversite hayali kuran öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2019 yla ilgili son durum nedir? İşte merak edilen detaylar...

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına dair son detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

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