23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına dair son detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.