1. sınıfa kaç yaşındakiler başlayacak? MEB son dakika okula başlama yaşı kaç? 2019-220 eğitim yılı sınıf yaş tablosu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2019-2020 eğitim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki yeni MEB yönetmeliğine göre bu sene 1. sınıfa yani ilkokula başlama yaşı kaç olacak, anasınıfı kayıtları ne zaman kaç yaşındaki çocuklar için başlayacak? İşte yeni MEB yönetmeliğine göre merak edilenler... Bunun hâricinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'e-Okul' sistemi üzerinden çocukların okul öncesi çağ yaşını hesaplamaya yarayan 'Okula Başlama Yaşı Hesaplama Robotu' kullanıma açıldı. Uygulamayla veliler, çocuklarının doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra hangi kademe okula kayıt yaptırabileceğini öğrenebilecek.