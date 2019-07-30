YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih yerleştirme ÖSYM tarihleri açıklandı mı? YKS tercih sürecinin ardından merakla araştırılan konular arasında YKS ek tercih tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler merakla YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, heyecanla beklenen 2019 YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar... Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.