YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih yerleştirme ÖSYM tarihleri açıklandı mı? YKS tercih sürecinin ardından merakla araştırılan konular arasında YKS ek tercih tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler merakla YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, heyecanla beklenen 2019 YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar... Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.
YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS ek tercih yerleştirme ÖSYM tarihleri açıklandı mı?
Milyonlarca öğrenci tarafından gerçekleştirilen YKS tercih işlemleri bugün itibariyle sona bulacak. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Ek yerleştirmeyi bekleyen öğrenciler ise YKS üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih tarihleri netleştiğinde haberimizin içinde yer alacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Peki 2019 YKS ek tercih yerleştirme ÖSYM tarihleri açıklandı mı?
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