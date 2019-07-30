YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih işlemlerini yapan öğrenciler tercih sonuçlarını heyecanla beklerken, ek tercihlerin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Ek tercihleri bekleyen öğrenciler YKS ek kontenjanları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak. Ek kontenjanların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih kontenjanlarının yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. Ek tercih tarihleri netleştiğinde bu sayfada yer alacak.