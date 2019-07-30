YKS ek boş kontenjanlar üniversite taban tavan puanlar! YKS tercihleri uzadı mı? ÖSYM açıklama yaptı mı? 23 Temmuz tercihinde başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 23.59'da sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecanla ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Tercih yapamayan öğrenciler YKS tercihleri uzatılacak mı sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS ek kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler... Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.
YKS ek boş kontenjanlar üniversite taban tavan puanlar! YKS tercihleri uzadı mı? ÖSYM açıklama yaptı mı?
YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih işlemlerini yapan öğrenciler tercih sonuçlarını heyecanla beklerken, ek tercihlerin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Ek tercihleri bekleyen öğrenciler YKS ek kontenjanları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin uzatılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberimizin içinde yer alacak. Ek kontenjanların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak YKS ek tercih kontenjanlarının yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. Ek tercih tarihleri netleştiğinde bu sayfada yer alacak.
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