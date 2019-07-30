YKS ek boş kontenjanlar üniversite taban tavan puanlar! YKS tercihleri uzadı mı? ÖSYM açıklama yaptı mı? 23 Temmuz tercihinde başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 23.59'da sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecanla ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Tercih yapamayan öğrenciler YKS tercihleri uzatılacak mı sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS ek kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler... Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.