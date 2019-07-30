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  • 30.07.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 22:43

ne zaman açıklanacak? hangi tarihte açıklanır?

Tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci şimdi nın açıklanacağı tarihe odaklandı. Öğrenciler büyük bir merakla "?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, hangi tarihte açıklanır?

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Öğrencilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr aracılığıyla açıklanacak. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte YKS tercihlerine dair detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların en geç 16 Ağustos Cuma tarihine kadar açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanma tarihi belli olduğunda haberimizin içinde yer alacak.

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